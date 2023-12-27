Фанаты The Day Before нашли способ спасти игру

Несмотря на то, что многострадальная The Day Before обернулась катастрофическим провалом, вокруг игры образовалась крепкая фанатская база. Недавно якутская студия Fntastic объявила дату отключения серверов, поэтому команда энтузиастов решила взять судьбу проекта в свои руки и спасти игру.

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Каких-то конкретных планов команда спасателей не назвала, но заверила, что работа над пиратской офлайн версией The Day Before уже идет. Возможно, в будущем геймеры смогут играть на своих собственных серверах вместо официальных.