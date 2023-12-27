Новое исследование раскрыло пользу Super Mario Odyssey при лечении депрессии

Новое немецкое исследование Морица Бергманна и его коллег, опубликованное в издании Frontiers in Psychiatry, раскрыло пользу Super Mario Odyssey в лечении депрессии.

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Приключение про Марио в рамках данного исследования оказалось эффективней в снижении симптомов депрессии, чем специальная компьютерная программа CogPack или традиционные методы лечения.

В исследовании участвовало 46 человек с симптомами депрессии, которых разделили по трём группам — одни выбирали «Марио» на Nintendo Switch, другие предпочитали CogPack, а третьи лечились обычными методами вроде таблеток и психотерапии.

Исследование занимало шесть недель, а в его начале и финале участники прошли соответствующий опрос. Выяснилось, что в группе, которая уделяла время Odyssey, негативные тенденции депрессии снизились почти вдвое. Падение в двух других группах оказалось намного менее впечатляющим.

При этом у участников исследования, которые играли в Odyssey, ещё оказался и повышенный уровень мотивации, да и проблем с памятью стало меньше (последний пункт был актуален и для группы с CogPack).