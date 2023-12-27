Игроки жалуются на засилье читеров в бесплатном шутере The Finals

Игроки бесплатного шутера The Finals, созданного ветеранами DICE, в последние дни начали жаловаться на засилье читеров.

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Злоумышленники используют читы, которые позволяют им видеть противников сквозь стены и другие «твёрдые» поверхности. Некоторые ещё применяют чит автоприцела, который позволяет с лёгкостью устранять противников на карте.

Дополнительная проблема связана с тем, что читеров не так-то просто поймать за «преступным деянием» — в The Finals нет записи момента гибели или убийства в стиле Call of Duty, где обычно и видны эффекты читов.

Некоторые игроки даже начали идти на разнообразные ухищрения и записывать матчи на видео, чтобы собрать необходимые доказательства читерской деятельности других пользователей.

The Finals пользуется большой популярностью у игроков, что наверняка и подтолкнуло интерес читеров к шутеру. Недавно стало известно, что в новинку сыграло уже 10 млн человек, а пиковый онлайн Steamв прошлом перевалил за 200 тысяч.

Игра получила «в основном положительные» отзывы в Steam (свыше 89 тысяч обзоров), среди плюсов пользователи отметили динамику боёв, графику и разрушаемость на картах. В минусы записали оптимизацию и недостатки баланса.