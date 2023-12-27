Перестрелки и "Эпицентр" в трейлере большого обновления для Escape from Tarkov

Авторы Escape from Tarkov представили трейлер патча 0.14.0.0., с которым в игре появится новая локация Эпицентр и другие всевозможные изменения с улучшениями.

© Скриншот

Разработчики сообщили, что уже начали установку обновления, которая займёт примерно шесть часов — к финалу она подойдёт примерно в 16:00 МСК.

Видео дня

Заодно авторы подтвердили, что игроков ждёт вайп — ранее пользователи начали подозревать о грядущей инициативе на фоне распродаж у торговцев в шутере. Иными словами, у игроков будет только стартовое снаряжение, поэтому придётся бороться «на равных».

Новая локация расположена в центре Таркова, где находится много разных объектов городской инфраструктуры вроде небоскрёбов, банков, магазинов, пункта МЧС и не только. Ещё здесь расположился офис TerraGroup, где и зародился местный конфликт.

Локация рассчитана для новичков с 1 по 20 уровень, остальные бойцы ЧВК не смогут попасть на территорию — а вот у Диких присутствует подобная возможность. В Эпицентре можно будет обнаружить новые начальные квесты и подсказки. Части заданий при этом обновили описания.

В игру добавили нового боса Коллонтая, бывшего сотрудника МВД — он обитает в районе Торгового Дома Климова и Тарковской академии МВД. После скандала с TerraGroup он создал банду и занялся мародёрством на улицах. У бандита есть небольшое число сопровождающих, а ещё он может добивать противников дубинкой.

При этом у босса Кабана появились новые участники «свиты» в лице Басмача и Гуся — они привыкли решать сложные вопросы для начальника и всегда готовы вступить за него в бой.

Заодно авторы переработали локацию Берег — обновления коснулись визуальной составляющей, а ещё была добавлена животноводческая ферма. Создатели переделали систему кулинга, границы локации, точки интереса и так далее. Было добавлено больше 30 новых контейнеров и схронов Егеря, а ещё разработчики исправили свыше 1200 багов.

В игре появилась система достижений, новый модуль убежища (Уголок Славы), свежая концепция хитбоксов и брони, возможность преодолевать препятствия, смена плеча при использовании оружия, пресетная зарядка магазинов, новая механика отдачи и не только. У Смотрителя добавили дополнительные услуги, а ещё были улучшены боты и баланс.