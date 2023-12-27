Фотореалистичный Cyberpunk 2077: новый мод превратил игру в фильм
Энтузиаст c ником CHR Tech представил свой мод для культовой игры Cyberpunk 2077 от студии CD Project RED. Умелец максимально улучшил графику в игре, сделав ее неотличимой от реального мира.
Автор назвал свою модификацию Real Night City Preset for NCLM. По его словам, для придания реализма пришлось серьезно поработать с тенями, цветами и текстурами. Результат поражает. Никогда еще Найт-сити не выглядел так правдоподобно. Догадаться, что ты в игре, можно только при взгляде на NPC.
Для установки мода необходимо сначала поставить последнюю версию ReShade. При этом для работы игры с данной модификацией необходим мощный ПК с RTX 4090 и Ryzen 5800X3D. На другом железе результат может выглядеть иначе.
nexusmods
nexusmods
nexusmods