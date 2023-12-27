Фотореалистичный Cyberpunk 2077: новый мод превратил игру в фильм

Энтузиаст c ником CHR Tech представил свой мод для культовой игры Cyberpunk 2077 от студии CD Project RED. Умелец максимально улучшил графику в игре, сделав ее неотличимой от реального мира.

Автор назвал свою модификацию Real Night City Preset for NCLM. По его словам, для придания реализма пришлось серьезно поработать с тенями, цветами и текстурами. Результат поражает. Никогда еще Найт-сити не выглядел так правдоподобно. Догадаться, что ты в игре, можно только при взгляде на NPC.