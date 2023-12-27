В сеть слили больше изображений Agent и отмененного DLC для GTA 5

В сеть продолжают утекать материалы, связанные с отменёнными проектами Rockstar Games.

© Rockstar Games

Так, к примеру, одна пачка свежих скриншотов демонстрирует раннюю версию подводного уровня игры Agent. Напомним, что проект задумывался как шпионский триллер в сеттинге Холодной войны. В документации также упоминается его кодовое название — «Джимми».

Ещё несколько скриншотов Agent модно найти в нашей новостной заметке.

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Другие слитые изображения относятся к одному из отменённых дополнений для одиночной кампании Grand Theft Auto V. На них можно увидеть модель карты города Либерти-Сити и упоминания соответствующих файлов.

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