Провайдеров в США заставили отключать абонентов от интернета за скачивание пиратских игр

ПК-геймерам грозят юридические последствия после масштабной утечки данных Insomniac Games и Sony. Утечка, включающая более 1,3 миллиона внутренних файлов и 1,8 терабайта данных, не только раскрыла секретную информацию компании, но и предоставила ПК-игрокам доступ к ранней сборке долгожданной Marvel’s Wolverine.

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Insomniac и Sony оперативно приняли меры, попросив интернет-провайдеров выдать DMCA-предупреждения о пользователям, получившим доступ к сборке Marvel’s Wolverine. Распространенный в сети скриншот позволяет предположить, что Insomniac может обнаружить утечку на ПК людей, возможно, используя встроенные в игру системы слежения.

Помимо юридических последствий, работа с этой утечкой представляет собой риск, поскольку это незаконченная версия, далекая от готового продукта. Проблемы с безопасностью также возникают из-за загрузки файлов из сомнительных источников, что может привести к заражению пользователей вредоносным ПО.