Утечка Rockstar Games показала 3D-карту Лос Сантоса из ранней версии GTA 5

Энтузиасты продолжают разбирать свежую утечку Rockstar Games. Ранее уже стало известно о невышедших дополнениях и ранних вариантах концовок для Grand Theft Auto V.

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Среди утёкших файлов было найдено упоминание некого проекта Tokyo. Судя по коду, игра планировалась стать эксклюзивом для PlayStation 2 и предлагала прогулки по виртуальному Токио. Rockstar Games зарегистрировала торговую марку GTA: Tokyo в 2003 году вместе с GTA: Bogota и GTA: Sin City. Вероятно, в какой-то момент разработчики решили сфокусироваться исключительно на аналогах американских городов.

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Переходя к более весомым утечкам, можно отметить ряд файлов, связанных с GTA 5. В одной из прошлых новостей был показан ранний вариант Лос-Сантоса и окрестностей, но теперь энтузиасты обнаружили его трёхмерный рендер. Мир был меньше, чем в итоговой версии, а загородная местность располагалась ближе к мегаполису.

Соцсети

Также нашлась карта Северного Янктона из пролога игры. Если с помощью читов выйти за пределы доступной игровой зоны, то можно обнаружить низкокачественный городок и другие объекты. Вероятно, события в прологе задумывались более длительными, либо Rockstar подготавливала почву для запланированного, но невышедшего DLC.

Обнаружились строчки кода для неких изданий GTA 5: Special Edition и GTA 5: Online Pass. Не исключено, что идея для последнего позже переросла в подписку GTA+, которая доступна в Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 и Xbox Series.