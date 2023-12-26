Авторы российской игры «Война миров: Сибирь» рассказали о геймплее и других деталях

Разработчики приключенческого-экшена «Война миров: Сибирь» про вторжение марсиан в царскую Россию ответили на ряд вопросов о своей игре. Сообщение 1С Game Studios опубликовано на сайте проекта.

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Авторы отмечают, что проект будет завязан на сюжете, поэтому большое внимание уделяется диалогам и истории мира. Персонажи получат спецспособности, часть из которых откроется по ходу прохождения — но суперсил среди них не будет.

У героев, конечно же, будут особые навыки, но чуть более приближенные к реальности, нежели стрельба паутиной из кисти или лазером из глаз.

Важным элементом геймплея будут «погони и перестрелки» — обращение с огнестрельным и холодным оружием станет важной частью игрового процесса.

Параметры оружия той эпохи (скорострельность и т.д.) будут оказывать влияние на баланс оружия и на то, как противники и игрок его используют друг против друга.

Среди прочего, авторы обещают различные средства передвижения, включая бронепоезд, реалистичный визуальный стиль и возможные романтические отношения.