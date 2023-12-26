В Сеть слили кадры Bully 2

Хакерская атака на Rockstar Games понесла за собой массовую утечку данных. Если раньше сливщики фокусировались на GTA 6, то теперь дело дошло до Bully 2.

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В Сеть попала подборку концепт-артов продолжения симулятор задиры, на которых можно увидеть некоторых персонажей. Все они получились колоритными и немного гипертрофированными.

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На одном из концептов можно увидеть девочку-гота (или эмо?), которая напоминает Уэнсдей «в теле». На другом показан худощавый почтальон с крюком вместо кисти, а также реднек, предпочитающий охоту на белок.

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Один из районов города в Bully 2:

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