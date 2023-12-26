Уэнсдей в теле и почтальон с крюком: в Сеть слили кадры Bully 2 от авторов GTA 6
Хакерская атака на Rockstar Games понесла за собой массовую утечку данных. Если раньше сливщики фокусировались на GTA 6, то теперь дело дошло до Bully 2.
В Сеть попала подборку концепт-артов продолжения симулятор задиры, на которых можно увидеть некоторых персонажей. Все они получились колоритными и немного гипертрофированными.
На одном из концептов можно увидеть девочку-гота (или эмо?), которая напоминает Уэнсдей «в теле». На другом показан худощавый почтальон с крюком вместо кисти, а также реднек, предпочитающий охоту на белок.
Один из районов города в Bully 2:
Сейчас все указывает на то, что Bully 2 отменена, а все силы Rockstar Games ожидаемо перевела на GTA 6. Из утечки также стало ясно, что разработчики отменили сразу восемь дополнений для GTA Online.