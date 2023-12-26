На "Играх Будущего" в Казани выступит сильнейшая китайская команда по Dota 2

Участником первого международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего-2024» в Казани станет один из самых титулованных клубов Китая по Dota 2 — G2.iG. Команда будет бороться за призовой фонд в размере $1 млн в дисциплине фиджитал MOBA. Об этом сообщили организаторы турнира.

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G2.iG — китайская киберспортивная команда по Dota 2, которая была сформирована в 2023 году из Invictus Gaming в партнерстве с G2 Esports. В 2012 году Invictus Gaming одержали победу на главном киберспортивном турнире по Dota 2 The International, тогда за первое место команда получила $1 млн. В последующие годы Invictus Gaming входила в топ-8 The International еще трижды.

В ростер G2.iG вошли игроки, которые за свою карьеру в сумме выиграли $7 млн призовых. Капитан команды Яп xNova Цзянь Вэй в составе китайской LGD занимал 2-е и 3-е места на The International.

Он же имеет опыт побед в России — в 2018 году выиграл московский Epicenter XL.

В турнире по Dota 2 на «Играх Будущего», который пройдет с 19 по 25 февраля, примут участие 16 команд. Ранее о намерении приехать в Казань заявила другая топовая китайская команда — LGD Gaming.