Famitsu представил топ самых популярных игр 2023 года

В голосовании участвовало 188 представителей индустрии, включая разработчиков, актёров озвучки и других участников рынка. Среди списка голосующих можно увидеть сотрудников разных компаний, включая: ArtPlay, Atlas, Onion Games, Capcom, Koei Tecmo, Konami, Cygames, CD Projekt RED, Square Enix, Sony Bandai Namco, Platinum Games и не только.

За голоса игры получали баллы, которые следом и суммировали для составления топа (по 5 мест на участника, причём учитывали и места игр в подборках). Это уже девятый раз, когда портал подводит итоги года в данной категории — лидером в прошлый раз стала Elden Ring. Второе и третье места заняли тогда Splatoon 3 и God of War: Ragnarok.