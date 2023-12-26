Tears of the Kingdom возглавила список популярных игр года по версии Famitsu
Известный японский журнал Famitsu представил топ самых популярных игр 2023 года, которые больше всего увлекали пользователей — Super Trend Game Award 2023.
В голосовании участвовало 188 представителей индустрии, включая разработчиков, актёров озвучки и других участников рынка. Среди списка голосующих можно увидеть сотрудников разных компаний, включая: ArtPlay, Atlas, Onion Games, Capcom, Koei Tecmo, Konami, Cygames, CD Projekt RED, Square Enix, Sony Bandai Namco, Platinum Games и не только.
За голоса игры получали баллы, которые следом и суммировали для составления топа (по 5 мест на участника, причём учитывали и места игр в подборках). Это уже девятый раз, когда портал подводит итоги года в данной категории — лидером в прошлый раз стала Elden Ring. Второе и третье места заняли тогда Splatoon 3 и God of War: Ragnarok.
Ранее, кстати, лучшие игры года назвал портал Windows Central, где в список попали Baldur’s Gate III и Hi-Fi Rush.
Самые популярные игры 2023 года по версии Famitsu
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Final Fantasy XVI;
- Super Mario Bros. Wonder;
- Watermelon Game;
- Armored Core VI: Fires of Rubicon.