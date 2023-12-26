Геймеры скупают Baldur's Gate 3 в Steam — игра получила первую скидку

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam за период с 19 по 26 декабря. Как и всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

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Лидером топа стала Baldur's Gate 3 — ролевой игре от Larian хватило небольшой скидки в 10%, чтобы геймеры принялись её активно покупать. На второй строчке оказался Steam Deck, а замкнул тройку инди-хит Lethal Company, который уже больше месяца не покидает чарты магазина.

В десятку также вошли Elden Ring, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру».

Чарт Steam за период с 19 по 26 декабря Baldur's Gate 3 Steam Deck Lethal Company Call of Duty Elden Ring Cyberpunk 2077 EA Sports FC 24 Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.