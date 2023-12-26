Геймеры скупают Baldur's Gate 3 в Steam — игра получила первую скидку

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam за период с 19 по 26 декабря. Как и всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Геймеры скупают Baldur's Gate 3 в Steam — игра получила первую скидку
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Лидером топа стала Baldur's Gate 3 — ролевой игре от Larian хватило небольшой скидки в 10%, чтобы геймеры принялись её активно покупать. На второй строчке оказался Steam Deck, а замкнул тройку инди-хит Lethal Company, который уже больше месяца не покидает чарты магазина.

В десятку также вошли Elden Ring, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру».

Чарт Steam за период с 19 по 26 декабря

  1. Baldur's Gate 3
  2. Steam Deck
  3. Lethal Company
  4. Call of Duty
  5. Elden Ring
  6. Cyberpunk 2077
  7. EA Sports FC 24
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Hogwarts Legacy
  10. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Сейчас в Steam проходит новогодняя распродажа — она завершится 4 января.

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