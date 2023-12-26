Рейтинг Starfield в Steam опять снизился

Пользовательские обзоры Starfield в Steam за последние 30 дней опустились до «в основном отрицательных». Ролевую новинку Bethesda порекомендовали только 34% игроков, при этом несколько часов назад показатель был чуть выше — 37%. В ноябре же он был куда выше.

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Общий рейтинг игры в Steam остался на уровне «смешанный». На неё написано более 86 тыс обзоров, из которых только 66% — положительные.

Недавно Bethesda поделилась статистикой Starfield, и, как оказалось, в среднем один игрок провёл в игре около 40 часов. Похоже, что многим этого времени хватило с головой. Игру часто называют скучной и советуют её только в Game Pass. Представители Bethesda в свою очередь попытались переубедить некоторых авторов негативных обзоров, но были раскритикованы.