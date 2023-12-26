Назван самый монетизируемый контент в соцсетях

Создатели контента в «Одноклассниках» (ОК) в 2023 году только на программах монетизации заработали в три раза больше, чем в 2022-м. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе соцсети.

По ее информации, наибольший заработок по программам монетизации получают авторы и медиа, чей контент совпадает с интересами пользователей. В топ-5 тематик вошли кулинария, путешествия, DIY-контент, образование, книги, а также садоводство.

Как отметили в соцсети, рост заработка стал возможным и благодаря увеличению на 86 процентов числа групп, которые начали монетизировать контент.

В ОК также сообщили об усилении фокуса на привлечении и развитии авторов и медиа на платформе. Так, число новых групп с качественным контентом в соцсети выросло на 35 процентов, достигнув 95 тысяч сообществ. Начинающих блогеров «Одноклассники» поддерживают алгоритмом «Молния». Он помогает увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков тем пользователям, которые регулярно публикуют уникальный и интересный контент.

Общий же охват групп блогеров и медиа увеличился за год на 61 процент. Этому способствовало обновление ленты новостей и изменение алгоритмов рекомендаций в пользу актуального и оригинального контента. После обновления ленты увеличилось и число подписчиков групп в ОК — в сумме они получили около 15 процентов новых лояльных пользователей.