Еще один эксклюзив Playstation 5 запустили на ПК

Почти две недели назад известный разработчик игр Insomniac Games стал жертвой хакеров, которые потребовали у него 2 миллиона долларов в биткоинах. Когда разработчики Marvel’s Spider-Man 2 отказались выполнить требование, хакеры выложили в сеть украденные файлы. Благодаря этому PS5-эксклюзив запустили на ПК.

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Среди слитой инфомарции — выход самостоятельной игры про Венома осенью 2025 года, затем выход игры про Росомаху осенью 2026 года, Marvel’s Spider-Man 3 осенью 2028 года, новая игра Ratchet & Clank осенью 2029 года и Marvel’s X-Men осенью 2030 года.

А пока ПК-геймеры с нетерпением ждут официального выхода Marvel’s Spider-Man 2, на сайте IMGUR уже появились скриншоты готовящегося порта для ПК. Да, кто-то смог поставить на компьютер ранние билды переноса игры, который, кстати, обошелся компании в 4,6 миллиона долларов.