В PlayStation можно будет играть ногами

Инженеры корпорации Sony изобрели контроллер, позволяющий играть в видеоигры ногами. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

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Журналисты заметили, что соответствующий патент Sony был зарегистрирован несколько дней назад, хотя представители фирмы подали его еще летом 2022 года. В патенте описывается устройство, которое позволит взаимодействовать с играми посредством ног.

Первый вариант предусматривает два больших трекбола, на которые пользователь должен будет поставить ноги. Процессор будет считывать их движение и переносить в игру. В этом случае пользователь сможет совершать определенные действия в игре на PlayStation — например, ходить, бежать или бить по противнику — с помощью своих ног.

Второй вариант предлагает специальную полусферу, в которую пользователь также должен положить свои ноги. Контроллер будет собирать информацию о движении конечностей, а также передавать на них вибрацию.

В материалах Sony говорится, что патенты связаны с индустрией VR-игр. Контроллеры можно будет использовать в играх на PlayStation и других платформах.