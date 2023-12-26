Утекли первые фото видеокарты GeForce RTX 4070 Super на 12 ГБ

Технический портал VideoCardz обратил внимание на появившиеся в Сети фотографии ещё неанонсированной видеокарты GeForce RTX 4070 Super.

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Ранее техноблоггеры предполагали, что карта получит 16 ГБ памяти, но по новой информации, размер не превысит 12 гигабайт. Процессором станет AD104-G350 с 7169 CUDA-ядрами.

VideoCardz

VideoCardz

Официально показать графический ускоритель NVIDIA собиралась в первой половине января на выставке CES 2024. Там же будут представлены карты линейки GeForce RTX 4000 Super.