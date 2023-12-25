Критика Atomic Heart в СМИ и сетях «крайне негативно» влияла на авторов

Недавно портал DTF в рамках подведения итогов года назвал Atomic Heart «Лучшим дебютом» последних 12 месяцев — на награду отреагировали сами создатели шутера, рассказав о своих сложных ощущениях от «приза».

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По их словам, с 2019 года портал «держал короткую позицию» в отношении Atomic Heart, а новости про игру были наполнены огромным количеством негатива (видимо, в комментариях), который очень плохо влиял на душевное состояние и мотивацию всей команды. И в целом мешал всему процессу производства.

Мешали нанимать людей, мешали думать эффективно и долгосрочно. Просто потому, что создавали ощущение, будто мы никому вообще не нужны…

При этом сама команда продолжала упорно верить в успех своей «игры мечты», хотя вся ситуация с негативом «давила» на них без остановки:

Мы грызли этот гранит, стачивали пальцы в кровь, карабкались изо всех сил как команда, чтобы достигнуть релиза и сделать его запоминающимся.



Хочу сказать, что в таких психологических условиях было тяжело. Интернет, бывает, делает очень больно.

Однако обращение своё студия закончила на позитивной ноте — поблагодарив игроков за «честность и открытость», особенно отметив тех, кто поддерживал авторов. И заодно поздравила всех фанатов с Новым годом.

С наступающим Новым годом, друзья! Верьте в себя, работайте, не покладая рук, и все получится!!

В том же тексте авторы упомянули, что трудятся «не покладая рук», поскольку скоро состоится релиз второго DLC для шутера — «Узник Лимбо», которое выйдет 6 февраля для консолей и PC.