GTA 5 и Minecraft обогнали Starfield по популярности на Xbox в 2023 году

Например, первые три места по популярности занимают Minecraft, Grand Theft Auto V и Fortnite. Три гиганта стали лидерами топа и в прошлом году, однако боевик Rockstar поменялся местами с королевской битвой. Четвёртое место занял штаб Call of Duty (он же Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)), а на пятой строчке оказалась космическая RPG Starfield. Она эксклюзивна для PC и Xbox Series, а также доступна в Game Pass с момента релиза.