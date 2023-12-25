Разработчик Baldur's Gate 3: у фанатов уйдут годы на раскрытие всех секретов в игре

Пройдут годы, прежде чем геймеры перевернут каждый камень в нашей игре, потому что многие события в ней — сочетание маловероятных переменных. Здесь есть вещи, которые люди будут открывать для себя, включая нас самих, из-за того, как игра была построена — со всеми связями, слоями и взаимодействующей реактивностью.