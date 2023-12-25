Слили новую бесплатную игру для новогодней раздачи Epic Games Store

В Epic Games Store продолжается новогодняя раздача 17 игр. Благодаря инсайдеру billbil-kun мы уже знаем какие-то подарки, которые получат пользователи магазина. Он также раскрыл проект, который раздадут через пять часов.

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Им станет The Outer Worlds — причём, похоже, полное издание The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Это графически обновлённая версия с полным набором дополнений.

Сегодня стартует седьмая (из 17) раздача бесплатных игр, а следить за утечками и актуальными раздачами можно в нашем материале — там удобно собрано всё.