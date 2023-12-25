Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали тематический календарь на 2024 год

Студия GSC Game World в социальных сетях опубликовала тематический календарь на 2024 год. Он оформлен в стиле игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и сопровождается некоторыми скриншотами проекта.

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали тематический календарь на 2024 год
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Наибольшее внимание геймеров привлекло второе изображение календаря, на котором февраль выделен красным цветом. Остальные месяцы никак не выделяются. Игроки думают, что таким образом команда намекает на релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 в феврале 2024 года. Разработчики пока что никак не комментировали догадки пользователей.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти на ПК и Xbox Series X|S. Игра станет доступна по подписке Game Pass со дня релиза. Про релиз на PlayStation команда ничего не говорила.

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