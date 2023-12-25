Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали тематический календарь на 2024 год

Студия GSC Game World в социальных сетях опубликовала тематический календарь на 2024 год. Он оформлен в стиле игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и сопровождается некоторыми скриншотами проекта.

Наибольшее внимание геймеров привлекло второе изображение календаря, на котором февраль выделен красным цветом. Остальные месяцы никак не выделяются. Игроки думают, что таким образом команда намекает на релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 в феврале 2024 года. Разработчики пока что никак не комментировали догадки пользователей.