Издание IGN составило топ лучших частей GTA
Издание IGN составило топ лучших частей GTA. Вряд ли это кого-то удивит, но на первое место журналисты поставили GTA 5. По их словам, GTA 5 играет огромную роль в индустрии и показала, насколько качественные и первоклассные игры можно делать Rockstar Games.
За GTA 5 идёт San Andreas, а на третьем месте — Vice City. IGN считает, что эти две старые части обязаны быть на вершине топа. Четвёртую строчку в рейтинге заняла GTA 4, а пятую — GTA 4: The Ballad of Gay Tony
Топ лучших частей GTA по версии IGN
- GTA 5.
- GTA: San Andreas.
- GTA: Vice City.
- GTA 4.
- GTA 4: The Ballad of Gay Tony.
- GTA Online.
- GTA Vice City Stories.
- GTA 3.
- GTA: The Lost and Damned.
- GTA: Liberty City Stories.
- GTA: Chinatown Wars.
- GTA.
- GTA 2.
- GTA: London 1969.
- GTA: Advance.
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