Издание IGN составило топ лучших частей GTA

Издание IGN составило топ лучших частей GTA. Вряд ли это кого-то удивит, но на первое место журналисты поставили GTA 5. По их словам, GTA 5 играет огромную роль в индустрии и показала, насколько качественные и первоклассные игры можно делать Rockstar Games.

Издание IGN составило топ лучших частей GTA
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За GTA 5 идёт San Andreas, а на третьем месте — Vice City. IGN считает, что эти две старые части обязаны быть на вершине топа. Четвёртую строчку в рейтинге заняла GTA 4, а пятую — GTA 4: The Ballad of Gay Tony

Топ лучших частей GTA по версии IGN

  1. GTA 5.
  2. GTA: San Andreas.
  3. GTA: Vice City.
  4. GTA 4.
  5. GTA 4: The Ballad of Gay Tony.
  6. GTA Online.
  7. GTA Vice City Stories.
  8. GTA 3.
  9. GTA: The Lost and Damned.
  10. GTA: Liberty City Stories.
  11. GTA: Chinatown Wars.
  12. GTA.
  13. GTA 2.
  14. GTA: London 1969.
  15. GTA: Advance.
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