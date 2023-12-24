В Epic Games Store бесплатно раздают игру про японских духов на Unreal Engine 4
Магазин Epic Games Store раскрыл новую игру, которую в течение 24 часов можно добавить в свою библиотеку совершенно бесплатно. Ей оказался приключенческий экшен Ghostwire: Tokyo про японских духов ёкай, созданный на движке Unreal Engine 4.
Игроку предстоит взять на себя роль обладающего сверхъестественными способностями героя и исследовать открытый мир города, раскрывая тайны и разгадывая загадки, связанные с исчезновениями людей.
Основной акцент в Ghostwire: Tokyo делается на создание атмосферы и подачу японской культуры и мифологии в современном городском окружении. Игра вышла в 2019 году и на момент публикации имеет внушительные 93% положительных отзывов в Steam.