Sony перестала ремонтировать PS4 Pro и шлемы PS VR в Японии

Немецкое издание Gamepro обратило внимание на то, что японские сервисные центры Sony прекратили ремонтировать консоли PS4 Pro и шлемы PlayStation VR. Сейчас обратиться в местные ремонтные службы могут те, кто оставил заявку до 20 декабря, — они могут сдать технику на починку до 5 января.

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В Sony уже прокомментировали ситуацию, связав её с нехваткой компонентов для ремонта PS4 и PS VR. При этом в компании не сообщили, как скоро инцидент затронет другие страны, включая Европу и США. За рубежом действуют другие законы о ремонте техники, поэтому ситуация в других государствах может быть иной.