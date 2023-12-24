"Русы против ящеров" вошли в топ лучших ПК-игр 2023 года

Аналитический сервис SteamDB составил топ-20 лучших игр 2023 года, вышедших в Steam, опираясь не только на оценки пользователей, но и на их отзывы. Об этом сообщает портал DTF.

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Таким образом, игрой года по версии SteamDB стала кооперативная онлайн-игра с элементами хоррора Lethal Company – ее рейтинг составил 97,03%. Второе место с незначительным отрывом занял казуальный roguelike под названием HoloCure – Save the Fans! (97,02%). Тройку лидеров замкнул двухмерный платформер Pizza Tower с рейтингом 96,77%.

В топ-10 также вошли ремейк Resident Evil 4 (96,42%), аналог тамагочи VPet (96,30%), головоломка Cats Hidden in Paris (96,27%), другая игра из той же серии Cats Hidden in Jingle Jam (96,21%), инди-игра с элементами стратегии Dave the Diver (95,99%), классическая RPG под названием Baldur's Gate 3 (95,85%), а также симулятор Papa's Freezeria Deluxe (95,78%).