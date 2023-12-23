Эксперты назвали игры с худшей оптимизацией за 2023 год

Издание DSOGaming подвело итоги 2023 года и составило антирейтинг игр с худшей оптимизацией. К сожалению, их оказалось предостаточно даже среди крупных проектов.

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На первом месте расположилась градостроительная стратегия Cities Skylines 2, на втором — шутер Immortals of Aveum, а тройку замкнула — Wo Long: Fallen Dynasty.

Топ-6 игр с худшей оптимизацией за 2023 год от DSOGaming

1. Cities Skylines 2 от Paradox Interactive

2. Immortals of Aveum от Ascendant Studios

3. Wo Long: Fallen Dynasty от Team Ninja

4. Wild Hearts от Omega Force

5. The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment GmbH

6. Wanted: Dead от Soleil