В Epic Games Store стартовала раздача гонки Art of Rally

22 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача гонки Art of Rally. Забрать игру себе на аккаунт геймеры смогут в течение суток.

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К сожалению, владельцы российских аккаунтов не могут забрать игру. Нужно менять регион.

В Art of Rally геймерам предстоит участвовать в гонках в «Золотую эру» ралли. Игроки смогут прокатиться на десятках гоночных трассах в разных странах мира и сесть за руль ретро-автомобилей.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.