Слив GTA 6 обошелся Rockstar Games в $5 млн и «тысячи часов» работы

Год назад в Сети появились десятки видео и тысячи строк исходного кода из раннего билда GTA 6. Позднее стало известно, что за хакерской атакой стояли два человека — 18-летний Арион Куртаж и его 17-летний подельник (имя не раскрывается, поскольку парень не достиг совершеннолетия).