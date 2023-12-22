В Китае предложили резко ограничить расходы местных жителей в онлайн-играх
Китайские власти обнародовали документ с «мерами по управлению онлайн-играми». В тексте говорится о необходимости ограничить использование компаниями практик, которые стимулируют геймеров тратить больше времени и денег на игры.
Главные тезисы из документа
- Нельзя поощрять игроков за ежедневный вход в игру, за первый донат и совершение нескольких покупок подряд
- Разработчики должны установить лимит пополнения внутриигрового счёта, предупредить о нём в пользовательском соглашении и не допускать аукционов цифровых предметов.
- Игроки должны получать всплывающие предупреждения о «нерациональном использовании средств».
- Стримеры не должны иметь возможность получать большие донаты.
- Нельзя использовать механики случайной выдачи предметов, если игра доступна несовершеннолетним.
- Серверы студий-разработчиков должны располагаться в Китае.
- Игроки должны регистрироваться только под своим настоящим именем.
Рынок моментально отреагировал на новость. К примеру, стоимость акций корпорации Tencent обвалилась на 16%, а NetEase — на 28%.
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