В Китае предложили резко ограничить расходы местных жителей в онлайн-играх

Китайские власти обнародовали документ с «мерами по управлению онлайн-играми». В тексте говорится о необходимости ограничить использование компаниями практик, которые стимулируют геймеров тратить больше времени и денег на игры.

В Китае предложили резко ограничить расходы местных жителей в онлайн-играх
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Главные тезисы из документа

  • Нельзя поощрять игроков за ежедневный вход в игру, за первый донат и совершение нескольких покупок подряд
  • Разработчики должны установить лимит пополнения внутриигрового счёта, предупредить о нём в пользовательском соглашении и не допускать аукционов цифровых предметов.
  • Игроки должны получать всплывающие предупреждения о «нерациональном использовании средств».
  • Стримеры не должны иметь возможность получать большие донаты.
  • Нельзя использовать механики случайной выдачи предметов, если игра доступна несовершеннолетним.
  • Серверы студий-разработчиков должны располагаться в Китае.
  • Игроки должны регистрироваться только под своим настоящим именем.

Рынок моментально отреагировал на новость. К примеру, стоимость акций корпорации Tencent обвалилась на 16%, а NetEase — на 28%.

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