Sony потребовала у пользователей удалить слитое демо Росомахи

Пару дней назад хакеры получили доступ к материалам студии Insomniac Games, авторов «Человека-паука» и «Человека-паука 2». Злоумышленники слили в Сеть все материалы, связанные с игрой про Росомаху, и планы команды вплоть до 2032 года.

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Оказалось, Sony моментально отреагировала на утечку и потребовала у юзеров удалить слитое демо Росомахи через провайдеров. К примеру, провайдер Comcast сообщил своему клиенту, что компания зафиксировала нарушение авторских прав (DMCA), произошедшее с его IP-адреса.