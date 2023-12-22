По Baldur’s Gate 3 сделали рождественский мультфильм со спутниками игроков

Сценаристка Larian Эмили Гера совместно с Mashed выпустили короткометражный мультфильм с персонажами Baldur’s Gate III. Он приурочен к скорому празднованию Рождества и Нового года. К своим ролям вернулись актёры озвучивания из игры.

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В коротком сюжете показывают таверну, где отдыхают знакомые персонажи. Астарион, Шэдоухарт, Карлах и другие герои общаются и занимаются своими делами, причём вампир решил испить крови самого Свена Винке — главы Larian. Однако отдых прерывается из-за необходимости отправиться в морозную ночь на поиски «Санты». Тот предложил отряду бесполезные подарки, за что и поплатился.

На удивление, в большом мешке оказалась гигантская консоль Xbox Series X. Сама Baldur’s Gate 3 вышла на платформе Microsoft ранее в этом месяце. А разработчики выпустили очередной хотфикс, в котором добавили и японский перевод — физическую копию с игрой приобрёл Хидео Кодзима.