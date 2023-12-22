Миракл вернулся в основной состав Nigma Galaxy по Dota 2 после годовой паузы

Организация Nigma Galaxy объявила о возвращении Амера Miracle- аль-Баркави — одного из самых звёздных игроков в истории Dota 2 . Соответствующий анонс клуб сопроводил эпичным роликом на своём официальном YouTube-канале.

Киберспортсмен вернулся в основной состав команды и будет выступать на первой позиции в ростере. Вместе с ним в Nigma Galaxy также выступают Саид Самаил SumaiL Хассан и Куро Салехи KuroKy Тахасоми. В ближайшее время коллектив должен объявить остальных участников своего состава.