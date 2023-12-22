Sony оштрафовали во Франции из-за ограничений сторонних геймпадов для PS4

Антимонопольная служба Франции оштрафовала сразу несколько подразделений компании Sony за злоупотребление доминирующим положением на рынке геймпадов DualShock 4 для PlayStation 4. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

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По данным организации, в 2015 году Sony внедрила «систему технического противодействия», которая нарушала работу контроллеров от других производителей. Из-за этого сторонние устройства переставали работать после обновлений ПО.

В антимонопольной службе заявили, что подобные практики нанесли значительный ущерб имиджу сторонних производителей в отношении игроков и дистрибьюторов, что снизило конкуренцию на рынке. В результате Sony оштрафовали на € 13,5 млн.