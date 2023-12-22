Серверы Dark Souls 2 на PS3 и Xbox 360 перестанут работать весной

Студия From Software объявила , что серверы Dark Souls 2 на PS3 и Xbox 360 отключат 31 марта 2024 года. С этого дня играть на этих консолях в онлайн-режиме будет нельзя, но одиночный режим, конечно, останется.

Важно, что это касается только старых консолей. На ПК, PS4 и Xbox One серверы продолжат работать. Но как долго, авторы не сказали. Ещё команда поблагодарила всех, кто играл в Dark Souls 2 на PS3 и Xbox 360 с момента её запуска. Для разработчиков это было очень важно. Напомним, что в 2022 году авторы отключили серверы первой Dark Souls.