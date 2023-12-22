Ремейк System Shock выйдет на консолях в начале 2024 года

Студия Nightdive опубликовала обращение на сайте Kickstarter. В нём команда заявила о намерении выпустить ремейк System Shock на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series в начале 2024 года. Точную дату пока не называют.

Ремейк System Shock выйдет на консолях в начале 2024 года
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Что касается физических версий проекта, то диски уже укомплектованы, однако разработчики пока что получили не всю сертификацию от издателя. Ещё стало известно, что ПК-версию ремейка сильно обновят патчем 1.2. С его выходом в тайтле появится возможность выбрать пол главного героя. Также улучшат финальный бой, сражения в целом, анимации, поведение ИИ и многое-многое другое.

Ремейк вышел на ПК ещё 30 мая, однако из-за различных проблем выпустить версию игры для консолей создатели не смогли.

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