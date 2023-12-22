Предзаказы «Смуты» стали доступны и в зарубежных странах

Студия Cyberia Nova в социальных сетях объявила, что теперь на «Смуту» можно оформить предзаказ не только в России и на территории СНГ, но и в зарубежных странах. Для покупки нужна учётная запись VK Play и карта российского банка.

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По словам авторов, версия игры пока что только русскоязычная. Возможно, потом команда планирует добавить как минимум поддержку английского языка. Через пару часов после публикации команда заявила, что платежи проходят и с иностранных банковских карт, но полноценную работоспособность гарантировать пока что не могут.

Сюжет тайтла основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появится ряд героев из книги: Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.