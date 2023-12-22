В России предложили ограничить продолжительность рекламы в играх 15 секундами

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение палаты законопроект, ограничивающий возможность трансляции рекламы в видеоиграх 15 секундами. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения депутаты предлагают внести в закон "О рекламе". Также предложено прописать, что прерывание видеоигр рекламой допускается не чаще одного раза в 20 минут. На сегодняшний день в законодательстве продолжительность и содержание предлагаемой к просмотру рекламы в видеоиграх никак не урегулировано.

По мнению авторов проекта, "нововведения позволяют сохранить адекватный баланс, когда видеоигра может по-прежнему распространяться, например, бесплатно и включать демонстрацию рекламы, но ее продолжительность и количество будут разумно ограничены, а дети будут защищены от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".