В Госдуме предложили резко сократить длительность и количество рекламы в видеоиграх

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты законопроект, ограничивающий возможность трансляции рекламы в мобильных видеоиграх 15 секундами. Об этом сообщает издание ТАСС, в распоряжении которого есть сам документ.

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Соответствующее распоряжение предлагается внести в закон «О рекламе». Кроме того, депутаты предлагают добавить лимит в показы самой рекламы — не чаще одного раза в 20 минут. На сегодняшний день в законодательстве продолжительность и содержание предлагаемой к просмотру рекламы в видеоиграх никак не урегулировано.