Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, декабрь 2023

Новогодние праздники уже не за горами — наберитесь терпения еще на чуть-чуть! А пока, чтобы придать вам сил, мы составили подборку отличных бесплатных игр на выходные.

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Разработчик 100 Hidden Animals выпустил новую головоломку про котят — на этот раз они спрятались в огромном азиатском храме. 100 Asian Cats понравится как поклонникам ориентальной эстетики, так и тем, кто обожает медитативные головоломки, которые помогают расслабиться после тяжелого дня.

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Pel-Pel — платформер о приключениях непоседливого красного гоблина, который отправляется на поиски сокровищ в восемь уникальных миров. Как заявляет сам разработчик, каждый уровень в Pel-Pel нарисован от руки: все этапы предлагают свой набор механик и целей, от лазеров, веревок и потоков ветра до побега от толпы монстров.

Steam

Пост-апокалиптический симулятор выживания в открытом мире, где игрокам необходимо собирать ресурсы, следить за своим состоянием и отбиваться от зомби. По меркам бесплатного пролога Taora: Beginning получила немало положительных отзывов — возможно, многим игрокам она напомнила трехмерную версию Project Zomboid.

Steam

Платформер от первого лица, завязанный на механику крюка-кошки. В Grimhook игроку предстоит спуститься в хтонические руины, одолевая сотни роботов, охраняющих покой древнего боя. Причем крюк-кошка нужен не только для платформинга: он пригодится и в сражениях, как и многие другие способности, которыми овладевает главный герой.

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Наконец, Cursed Enigma — lo-fi хоррор о итальянском священнике, который распутывает паутину интриг в своей церкви. По словам самих авторов, игра вдохновлена ужастиками эпохи восьмидесятых, и для того, чтобы разгадать все темные секреты церкви, игроку предстоит решать головоломки и общаться с персонажами.