В сети стал появляться геймплей Marvel’s Wolverine из технической демоверсии

Игроки начали записывать геймплей Marvels Wolverine из технической демоверсии
Играбельная техническая демоверсия Marvel’s Wolverine для PC просочилась в сеть из-за масштабной утечки Insomniac Games. Неудивительно, что теперь начали появляться записи с игровым процессом демоверсии.
Например, в свежем ролике можно увидеть катсцену с Росомахой в баре. Её кадры показывали в первом официальном тизере. Вскоре начинается ожесточённый бой — Росомаха использует свои когти, бросает противников и ловко скачет по декоративным объектам.
Сама демоверсия позволяет ознакомиться с несколькими уровнями, включая казино, и некоторыми геймплейными механиками за Росомаху и Джин Грей, которая умеет летать. А ещё в ней демонстрируется прототип режима «Орда», в котором игрокам традиционно приходится сражаться с постоянно увеличивающимися «волнами» противников.
Судя по документам Insomniac, релиз Marvel’s Wolverine планируется осенью 2026 года на PlayStation 5. При этом порт на PC может задержаться до 2028 года. На игре про одного мутанта разработчики не остановятся — Sony получила эксклюзивные права на издание игр про Людей-Икс до 2035 года.
Напомним, что много конфиденциальных материалов посвящено и серии Marvel’s Spider-Man. Разработчики всерьёз задумывались о реализации мультиплеерной игры, а высоко оценённая Marvel’s Spider-Man 2 может выйти на PC в ближайшие годы.