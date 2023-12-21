Стартовал предзаказ коллекционного издания «Русы против ящеров»

Издательство VG Limited сообщило о начале предзаказов коллекционного издания игры «Русы против ящеров» от студии Bratans (Bogatyr, Midnight Ohota). Согласно посту в группе издателя во «ВКонтакте», в него войдет оловянная фигурка Дрочеслава из трех частей на магнитах, фляга для «водицы байкальской» и флешка с игрой в виде прищепки — ее назвали «Зажим славянский».

Кроме вышеперечисленного, в коллекционной упаковке покупателя ждет комикс про «месть страшную» формата A5, руководство по игре, названное курсом молодого бойца, набор наклеек с «потешными надписями» и двусторонний плакат. Стоимость физической версии нашумевшей псевдоисторической игры — 7 тысяч рублей, при этом в VG Limited утверждают, что после выпуска цена вырастет.

Оформить предзаказ можно как на официальном сайте издателя, так и через группу во «ВКонтакте». Релиз — в первые месяцы 2024 года.