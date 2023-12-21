Продажи ноутбуков в России выросли на 15% по сравнению с 2022 годом

По итогам 11 месяцев продажи ноутбуков в России составили 2,9 млн единиц — это на 15% выше результатов 2022 года. Об этом «Коммерсанту» сообщили в «М.Видео-Эльдорадо», отметив, что цифры сопоставимы со статистикой 2021 года. Информация других участников рынка подтверждает эти данные.

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Так, самым популярным брендом ноутбуков в России стал MSI — с 20,4% рынка в деньгах и 17,5% в штуках. На второй строчке оказалась Asus (14,9% в деньгах и 14,2% в штуках), а замкнула тройку китайская Huawei (13,7% в деньгах и 14,1% в штуках).