На ПК и консолях вышла демоверсия файтинга Tekken 8

Bandai Namco выпустила демоверсию Tekken 8 на ПК и Xbox Series. Её уже могут загрузить все желающие — пользователям PS5 она стала доступна ещё 14 декабря.

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В демоверсии Tekken 8 геймеры могут опробовать четырёх бойцов (Кадзуя, Дзин, Пол и Нина), сыграв за них на трёх аренах. В пробной версии доступен исключительно одиночный контент — посоревноваться с другими игроками не получится. При этом и весь прогресс из демо также нельзя будет перенести в полную версию.