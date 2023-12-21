Subway Surfers сделали реалистичной на Unreal Engine 5

Энтузиаст TeaserPlay, создающий интересные концепты на Unreal Engine 5, вновь удивил игровое сообщество. В этот раз он сделал реалистичную графику в Subway Surfers. Игра стала похожа на качественный высокобюджетный проект.

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В видео-демонстрации, которую TeaserPlay опубликовал на YouTube, можно увидеть возможности новой Subway Surfers. Сюжет все тот же: надо убегать от полицейского по железнодорожным рельсам. Остались те же виды препятствий и поездов.

В концепте TeaserPlay герой теперь может забегать в сам вагон. К тому же, добавлено несколько движений не из оригинальной игры. Например, на поезд можно забраться новым способом.

В целом геймеры оценили работу TeaserPlay положительно. В комментариях они отмечают, что хотели бы видеть эту игру в полноценном варианте:

Если бы это была реально существующая игра с подобной системой паркура, я бы поиграл.