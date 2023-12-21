Духовная наследница «Корсаров» получила трейлер с окном релиза

Студии Mauris опубликовала свежий трейлер грядущего пиратского экшена Corsairs Legacy, который является духовным наследником «Корсаров». В ролике раскрыли окно выхода игры в ранний доступ — январь 2024 года.

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Разработчики подчеркнули, что точное время релиза Corsairs Legacy будет зависеть от сроков её одобрения в Steam. При этом в январе выйдет только половина сюжетной истории, а дальнейшие обновления будут поступать в течение следующих 3-6 месяцев, «исходя из фидбека игроков». Кроме того, Mauris обещает поддержку всех типов геймпадов и адаптированные учебные подсказки уже в раннем доступе.

А пока Corsairs Legacy можно добавить в желаемое Steam и опробовать её демоверсию, доступную в том числе и на Steam Deck.