Valve: пользователи Steam смогут скрывать игры в своих библиотеках

Американская компания Valve анонсировала более глубокие настройки конфиденциальности для пользователей своей онлайн-платформы по продаже видеоигр Steam. Теперь игроки смогут скрывать игры от всех прочих лиц, включая людей из списка друзей в Steam. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте сервиса. "Информация о том, что такая игра у вас есть, а также ваш внутриигровой статус и связанная с ней активность станут недоступны. Эта дополнительная функция позволит вам оставить большую часть вашей библиотеки Steam видимой для друзей (чтобы они могли узнать, во что вы играете, и присоединиться), но при этом скрыть информацию об отдельных играх", — пояснили в Valve. Функция уже доступна бета-тестерам Steam. Новшество позволяет пометить игру как приватную в трех местах — в корзине покупок, своей библиотеке веб-версии платформы в браузере, либо в приложении Steam. Кроме того, в бета-версии клиента появилась возможность добавлять в корзину подарочные игры для нескольких друзей одновременно, а также в Steam внедрили общую корзину покупок для разных устройств.