В Steam можно будет прятать игры от своих друзей

«Информация о том, что такая игра у вас есть, а также ваш внутриигровой статус и связанная с ней активность станут недоступны. Эта дополнительная функция позволит вам оставить большую часть вашей библиотеки Steam видимой для друзей (чтобы они могли узнать, во что вы играете, и присоединиться), но при этом скрыть информацию об отдельных играх», — пояснили в Valve.