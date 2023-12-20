Видеоигра уровня современных консолей стала доступна на iPhone

Японская видеоигровая компания Capcom объявила о выходе на смартфонах iPhone и планшетах iPad фирмы Apple ремейка Resident Evil 4 — обновленной версии популярного боевика в жанре ужасов. Информация об этом появилась на официальном сайте Capcom.

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По сравнению с оригинальной игрой 2005 года обновленная версия включает в себя современную графику, новых героев и обновленные элементы игрового процесса, такие как создание предметов и боеприпасов из ресурсов.

В Resident Evil 4 Remake можно играть на iPhone 15 Pro с включенным режимом аппаратно-ускоренной трассировки лучей благодаря чипу A17. Также игра совместима с другими устройствами Apple, оснащенными процессором M1 или более новыми чипсетами.